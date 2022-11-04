خطيب الحرم المكي يحذّر من خطورة البحث عن الشهرة من أجل سراب خادع

وطالب الأمة بوقفة جادة باستشراف المستقبل بعقيدة صافية وقيم سامية، مؤكدًا أن الشريعة الغراء تحرص على تحقيق مجتمع متماسك بعيدًا عن إثارة الفتن والشبهات، وأمرنا رب العالمين أن نعتصم بحبله المتين، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾.