خطيب الحرم المكي يحذّر من خطورة البحث عن الشهرة من أجل سراب خادع

أكّد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهدموا المجتمعات وهمهم الشهرة فقط مهما كلف الأمر.
وقال السديس؛ في خطبة اليوم الجمعة التي القاها في المسجد الحرام: لا تبحثوا عن الشهرة من أجل سراب خادع.
وأعرب عن أسفه الشديد من أن البعض يسعى للشهرة سعياً حثيثاً، ولا يرى أي شيء منها في الدنيا ويتخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع.
وأضاف: لقد عَظُمتّ الدنيا بسبب ما يُسمون مشاهير التواصل الاجتماعي الذين ينشرون عن الناس خصائص حياتهم ويتعرضون للخصوصيات، حيث كثرت المشكلات الأسرية وثارت الضغائن والأحقاد والحسد والغيرة.
وثمّن الشيخ "السديس"؛ دور مشاهير الخير الذين سخروا شهرتهم للعلم النافع والقيم والاهداف النبيلة.
وطالب الأمة بوقفة جادة باستشراف المستقبل بعقيدة صافية وقيم سامية، مؤكدًا أن الشريعة الغراء تحرص على تحقيق مجتمع متماسك بعيدًا عن إثارة الفتن والشبهات، وأمرنا رب العالمين أن نعتصم بحبله المتين، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾.