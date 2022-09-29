بعد شائعة "مقتل طالب".. "مشاجرة الفصل" على طاولة النظام.. وهذا ما يمس المعلم

بعد تداول مقاطع فيديو عدة لمشاجرة في إحدى مدارس تعليم جازان، تتضمن شائعة وفاة طالب في فيديو تم تصويره داخل فصل دراسي على مرأى المعلم، تضع "سبق" تلك التفاصيل على طاولة الأنظمة .
وقال المستشار التعليمي والتربوي عبداللطيف الحمادي لـ"سبق" إن القضية تضمنت العديد من المخالفات ، ومن أولها مخالفة قواعد السلوك في جانبين أولهما الشجار العنيف وأيضًا مخالفة القواعد عبر التصوير الذي يعتبر من مخالفات قواعد السلوك والمواظبة التي أقرتها وزارة التعليم بالمدارس.
ومن ناحية عدم تدخل المعلم لإيقاف الشجار في الحال قبل تطوره وفق ما ظهر في المقطع، قال "الحمادي" إن ميثاق أخلاقيات مهنة ينص على أن المعلم يعدل بين طلابه في عطائه وتعامله ورقابته وتقويمه لأدائهم، ويصون كرامتهم ويعي حقوقهم، ويستثمر أوقاتهم بكل مفيد وهو بذلك لا يسمح باتخاذ دروسهم ساحة لغير ما يعنى بتعليمهم، في مجال تخصصهم.
وكانت الواقعة حدثت في إحدى مدارس جازان وتم تداول مقاطع تضمنت شائعة ومعلومات غير صحيحة تفيد بوفاة طالب، وتعد مخالفة وتندرج تحت نظام الجرائم المعلوماتية ، حيث اتضح لاحقًا أن الطالب سليم وتم نقله للمستشفى وغادره لاحقًا.
وكشفت معلومات عن أنه ستجري تحقيقات في القضية لكشف ملابسات الواقعة اتخاذ مايلزم.