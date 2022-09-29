بعد شائعة "مقتل طالب".. "مشاجرة الفصل" على طاولة النظام.. وهذا ما يمس المعلم

ومن ناحية عدم تدخل المعلم لإيقاف الشجار في الحال قبل تطوره وفق ما ظهر في المقطع، قال "الحمادي" إن ميثاق أخلاقيات مهنة ينص على أن المعلم يعدل بين طلابه في عطائه وتعامله ورقابته وتقويمه لأدائهم، ويصون كرامتهم ويعي حقوقهم، ويستثمر أوقاتهم بكل مفيد وهو بذلك لا يسمح باتخاذ دروسهم ساحة لغير ما يعنى بتعليمهم، في مجال تخصصهم.