اتفاقية لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي

وبموجب الاتفاقية: سيبذل الطرفان ما يلزم من جهود في التعاون على رفع الوعي بمنتج ضمان تمويل القطاع الوقفي وغير الربحي، وتبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم هذا القطاع، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي، واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة، ورفع ما يلزم من المرئيات والملاحظات للجهات المشرفة ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمّن جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت ومشروعات القطاع الوقفي وغير الربحي.