"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.