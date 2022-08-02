"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة حائل تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء بقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش، فيما تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تشمل جازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تشمل البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أضم وقيا وميسان والعرضيات وبني يزيد والشفا والطائف والهدا والقنفذة والليث والمظيلف، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الشعيبة وثول وجدة حتى الساعة الـ 1600 من مساء الأربعاء، وتشهد سُحبًا رعدية ممطرة على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.