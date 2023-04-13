مخبأة في "البطاطا".. ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص إمفيتامين بالرياض

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة.