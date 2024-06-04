أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد

محليات

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة في موسم حج هذا العام

درجات الحرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في الظهيرة