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"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة في موسم حج هذا العام
درجات الحرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في الظهيرة
كشف أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة في موسم حج هذا العام.
وقال: يتوقع أن تنشط الرياح السطحية أثناء النهار، وقد تثير الأتربة والغبار أحيانًا خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأضاف: يتوقع أن تكون سرعة الرياح بوجه عام ما بين 10 إلى 35 كم/ ساعة تزداد سرعتها مع وجود السحب الرعدية.
وأشار إلى أن التوقعات أن تتراوح درجات حرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في فترة الظهيرة.