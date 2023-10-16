بمشاركة أكثر من 30 جهة للقطاعين العام والخاص.. "منشآت" تطلق أسبوع الابتكار 2023

وخصص أسبوع الابتكار فعالياته لكافة مجالات الابتكار التجاري؛ حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى أولوية ابتكارات اقتصاديات المستقبل، وهي ابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وابتكارات الفضاء، والدرونز والروبوتات، كما يسلط الأسبوع الضوء على مجالين صاعدين للابتكار التجاري، وهما الابتكار في مجال الثقافة، والابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.