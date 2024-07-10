"سجيني" رئيسًا.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي

وأوضح أن حجم التجارة من الربع الأول وحتى الثالث من عام 2022 بلغ نحو 23.4 مليار ريال، فيما حققت الصادرات السعودية إلى إندونيسيا ارتفاعًا بنسبة 61%، لافتًا النظر للقطاعات التي سيركز عليها مجلس الأعمال؛ لما توفره من فرص للتعاون والاستثمار بين المستثمرين من البلدين. وتشمل: الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والرعاية الصحية والعمالة وتصدير التمور والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية.