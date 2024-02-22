رئيس بلدية "أحد رفيدة" يُهنئ القيادة الرشيدة بـ"يوم التأسيس"

رفع رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة المهندس أحمد بن محمد عوير، باسمه ونيابةً عن موظفي البلدية، اليوم الخميس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة.
وقال "عوير": إن الاحتفال بـ"يوم التأسيس" يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق الحضاري لمملكتنا، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه.
وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحّدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والتنمية والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة.
كما سار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك، في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأضاف أن "يوم التأسيس" سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق، وتأكيدًا لما وصلت إليه من إمكانيات وإنجازات ونماء في كل المجالات، في ظل وتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية 2030.
واختتم "عوير" بالدعاء بأن يحفظ الله، مملكتنا الغالية وأرض الحرمين الشريفين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.