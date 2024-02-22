رئيس بلدية "أحد رفيدة" يُهنئ القيادة الرشيدة بـ"يوم التأسيس"

وأضاف أن "يوم التأسيس" سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق، وتأكيدًا لما وصلت إليه من إمكانيات وإنجازات ونماء في كل المجالات، في ظل وتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية 2030.