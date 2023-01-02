"العنزي" يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المعهد الإسلامي العالي بالسنغال

واستُهل الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة السعودية بالعاصمة داكار بكلمة لرئيس المجلس وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، الدكتور عواد بن سبتي العنزي، استعرض خلالها دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك مساعدة مسلمي السنغال في تأسيس المعهد الإسلامي العالي في السنغال. معبِّرًا عن المنهج الوسطي الذي تُمثله السعودية من خلال التعليم، وهذا المعهد ثمرة لهذا التعاون.