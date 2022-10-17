درجات الحرارة.. مكة المكرّمة والدمام الأعلى بـ 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والدمام سجّلتا 39 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والأحساء 38 مئوية، ثم العلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من جدة وبريدة وعرعر وجازان وينبع والقريات والخرج 36 مئوية، فيما سجّلت الرياض وتبوك وحائل وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، ثم نجران والطائف وبيشة 16 درجة، وكل من تبوك وحائل 17 مئوية، فيما سجّلت بريدة وسكاكا وطريف 18 مئوية، ثم عرعر والدوادمي ووادي الدواسر والمجمعة 19 درجة.
وسجّلت الدمام وينبع وجدة أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.