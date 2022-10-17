درجات الحرارة.. مكة المكرّمة والدمام الأعلى بـ 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والدمام سجّلتا 39 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والأحساء 38 مئوية، ثم العلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من جدة وبريدة وعرعر وجازان وينبع والقريات والخرج 36 مئوية، فيما سجّلت الرياض وتبوك وحائل وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة.