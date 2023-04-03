ذكريات الماضي تعود.. 400 خريج وخريجة من مدارس الرياض يلتقون في ليلة رمضانية

وقال "الغفيلي": شكرًا لحضوركم، شكرًا لوفائكم، شكرًا للطاقة الإيجابية التي انتشرت في أرجاء المدارس هذا المساء، في أرجاء مدارسكم التي خطوتم فيها الخطوات الأولى، وانطلقتم منها إلى مراحل أرحب.