ذكريات الماضي تعود.. 400 خريج وخريجة من مدارس الرياض يلتقون في ليلة رمضانية

استقبلت مدارس الرياض طلابها وطالباتها من خريجي دفعة 1980م إلى دفعة 1999م، في بادرة لاستعادة الذكريات وربط الخريجين بالمدارس، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 رمضان 1444هـ/ 28 و29 مارس 2023م.
وكانت المدارس قد وجّهت الدعوة لطلابها وطالباتها وقدامى المعلمين والمعلمات؛ لقضاء ليلة رمضانية مع زملاء مقاعد الدراسة ومعلميهم على أرض المدارس وساحاتها.
وتضمّن اللقاء العديد من الفعاليات التي بدأت باللقاء المفتوح مع الخريجين والمعلمين، وافتتحه عبدالرحمن بن راشد الغفيلي مدير عام المدارس، الذي رحّب بالمعلمين والخريجين، وعبّر عن سعادته وشكره للخريجين على هذه الاستجابة.
وقال "الغفيلي": شكرًا لحضوركم، شكرًا لوفائكم، شكرًا للطاقة الإيجابية التي انتشرت في أرجاء المدارس هذا المساء، في أرجاء مدارسكم التي خطوتم فيها الخطوات الأولى، وانطلقتم منها إلى مراحل أرحب.
من جانبهم، أعرب عدد من الخريجين عن فرحتهم الكبيرة واعتزازهم لحضور هذا اللقاء الذي ساعد على إعادة جسور التواصل مع زملائهم ومعلميهم وتبادل الخبرات وفتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الخريجين، واستعراض مشوار نجاحهم منذ بداية مراحل تعليمهم الأولى إلى تخرّجهم.
وأبدى الخريجون رغبتهم في إقامة مثل هذه اللقاءات سنويًا، واستعادة الذكريات داخل أسوار المدارس.
واختتم اللقاء بجولة للخريجين لزيارة المعرض الذي اشتمل على الصور الفوتوغرافية والأفلام القديمة لحفلات المدارس، وأهم الأنشطة المصورة، وهو ما أثار الشجون في نفوس الحاضرين؛ لاستعادتهم ذكرياتهم الجميلة التي امتدّت لأكثر من 40 عامًا، بالإضافة إلى جولات لمرافق المدارس ومبانيها ودخول الفصول والملاعب والتقاط الصور التذكارية لها.
وأطلقت المدارس عبر موقعها الإلكتروني "خدمات الخريجين"؛ بهدف التواصل والتنسيق لإقامة برامج ولقاءات اجتماعية مشتركة.