القيادة تهنئ رئيسة البيرو بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دينا إرسيليا بولوراتي زيغارا، رئيسة جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.