"الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة الآن

أعلن المركز الوطني للأرصاد على موقعه الإلكتروني أن العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها تتأثر الآن بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات الجوية.
وكان الدفاع المدني حذر من استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة داعياً إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ لكونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد الماضي وحتى الخميس المقبل.
وأوضح في بيان نشره على موقعه أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة.
وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة.
وأوضح أن منطقة الرياض ستتأثر بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وخليص ورابغ، ومناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك.