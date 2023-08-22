"الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة الآن

وكان الدفاع المدني حذر من استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة داعياً إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ لكونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد الماضي وحتى الخميس المقبل.