قصص ومشاهد إنسانية تتكرر في كل عام أبطالها رجال الأمن

تتكرر هذه المشاهد الإنسانية في كل عام، يأتي أحدهم ليحمل طفلاً فقده والداه ويبقى حاملاً للطفل حتى يوصله لأهله أو تتسلمه الجهات المختصة، وآخرون يقدمون المياه لحجاج بيت الله الحرام، فيما يقبل أحدهم رأس مسن بعد أن يساعده، غير ما يقدمونه من إيصال تائه أو تمكين مفقود بالاتصال بذويه.