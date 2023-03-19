"أمير الشرقية" يشيد بدعم القيادة لـ"صندوق الشهداء والمصابين" ويثمن جهوده وخدماته

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تقديراً لتضحيات الأبطال البواسل ودفاعهم عن الوطن ومقدساته.