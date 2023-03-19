"أمير الشرقية" يشيد بدعم القيادة لـ"صندوق الشهداء والمصابين" ويثمن جهوده وخدماته

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تقديراً لتضحيات الأبطال البواسل ودفاعهم عن الوطن ومقدساته.
وثمن أمير الشرقية الجهود الكبيرة التي يقدمها الصندوق من أجل دعم أسر الشهداء والمصابين، وتقديم خدمات متنوعة ومستدامة لتحقيق حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر ومرافقيه .
وقدم المعمر شرحاً عن أعمال وبرامج وأهداف الصندوق لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين ومن يعولهم والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم بإذن الله .
وبارك أمير الشرقية توقيع الصندوق عدداً من الاتفاقيات مع كليات المانع وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة ومجموعة أوقاف الضويان.
ورفع المعمر الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعم أمير المنطقة لأعمال الصندوق بما يسهم في توفير حياة كريمة لأسر وذوي المستفيدين.