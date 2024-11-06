"الأرصاد" ينبه: أمطار على عدد من محافظات جازان والباحة

وتفصيلًا، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحرث، والطوال، وأحد المسارحة، وصامطة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والفطيحة)، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.