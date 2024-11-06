"الأرصاد" ينبه: أمطار على عدد من محافظات جازان والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهين بخصوص هطول أمطار متفاوتة على منطقتيْ جازان والباحة.
وتفصيلًا، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات: (الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحرث، والطوال، وأحد المسارحة، وصامطة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والفطيحة)، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تبينهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر حتى يوم السبت القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
وأهاب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.