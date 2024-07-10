"الصحة": مسعف تبوك تكرَّر انسحابه من المناوبة وأضرَّ بحالات إسعافية حرجة

كشفت وزارة الصحة عن مخالفات جسيمة، تمثلت في قيام موظف مسعف بالانسحاب من مناوبته بشكل متكرر بلا عذر، ولا إشعار لإدارته وزملائه في فترة المناوبة. وقد تمت معاقبته بالإيقاف سنتين؛ لمخالفته المادتَيْن الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك بعد أن تكرر انسحابه من المناوبة بالرغم من صدور عقوبات متعددة في حقه سابقًا.
هذا، وأوضحت "الصحة" أن الموظف يعمل بوظيفة "مسعف"، وتكررت مخالفاته بعدم الالتزام بفترات المناوبات الإسعافية، وانسحابه منها. وقد سبق صدور أحكام بحقه في ذلك. مشيرة إلى أن لهذه المخالفة آثارًا سلبية على الخدمة المقدَّمة، كما أنها تُعرِّض سلامة المرضى للمخاطر، وهو سلوك منافٍ لأخلاقيات المهنة الصحية؛ إذ تسبب تغيُّبه في تعثُّر إسعاف ونقل عدد من المرضى، كانوا في حالة حرجة، وزيادة أعباء العمل على الممارسين الآخرين في فترة المناوبة.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن معاقبة المخالف بإيقاف رخصته حتى إعادة تأهيله، وعدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإيقاف، ودفع غرامة مالية مقدارها 20.000 ريال، تودع في الخزانة العامة للدولة.