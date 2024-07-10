"الصحة": مسعف تبوك تكرَّر انسحابه من المناوبة وأضرَّ بحالات إسعافية حرجة

هذا، وأوضحت "الصحة" أن الموظف يعمل بوظيفة "مسعف"، وتكررت مخالفاته بعدم الالتزام بفترات المناوبات الإسعافية، وانسحابه منها. وقد سبق صدور أحكام بحقه في ذلك. مشيرة إلى أن لهذه المخالفة آثارًا سلبية على الخدمة المقدَّمة، كما أنها تُعرِّض سلامة المرضى للمخاطر، وهو سلوك منافٍ لأخلاقيات المهنة الصحية؛ إذ تسبب تغيُّبه في تعثُّر إسعاف ونقل عدد من المرضى، كانوا في حالة حرجة، وزيادة أعباء العمل على الممارسين الآخرين في فترة المناوبة.