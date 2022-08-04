11 جهة بينها "الداخلية".. إطلاق الحملة الرقابية الشاملة على محطات الوقود

كما أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة استقبال بلاغات المستهلكين التي ستكون بشكل مؤقت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، إلى حين اكتمال المنصة الإلكترونية باللجنة؛ لإتاحة تقديم البلاغات عن أي مخالفات في مراكز الخدمة ومحطات الوقود؛ حيث تتم معالجة هذه البلاغات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.