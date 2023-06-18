الهيئة العامة للطرق تُعلن البدء بتنفيذ تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدّسة

وأتت الحاجة إلى معالجة "ظاهرة الجزيرة الحرارية"، حيث تمّ البدء بتجربة استخدام ما يُعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصُنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.