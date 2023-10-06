"السديس": معرض الرياض الدولي أضحى تظاهرة حضارية ورؤية وتحولًا للعناية بالكتاب

وكشف أن رئاسة الشؤون الدينية أعدّت خططًا متناغمة مع مسؤوليتها الدينية والعلمية؛ لإعداد مشاريع دينية علمية كبرى، بجمع دروس الحرمين الشريفين العلمية، وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي ألقيت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله؛ حفظًا لهذا التراث الإسلامي من الاندثار، ونفعًا للأمة من مضامينها الدينية وهداياتها، وشاهدة على باذخ اهتمام القيادة الرشيدة، أيدها الله، بالحرمين الشريفين دينيًّا وعلميًّا.