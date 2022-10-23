"الصفيان": الدمام العاصمة الإدارية للشرقية.. وتحظى بدعم كل المشاريع

وفي مقال نشره له في جريدة "اليوم" يقول "الصفيان": جميعنا نرحب بالنقد الهادف البناء، وجميعنا نرحب بالمقترحات والآراء.. جميعنا نشجع ونهتم بالنقد، ولكن لا يجب إهمال أو عدم ذكر الجهود المستمرة الحالية أو المستقبلية، التي تنفذ ويخطط لها للرقي بالخدمات وتحسين المنظر البصري، والتخلص من التشوهات العملية والبصرية في حاضرة الدمام، أو بقية محافظات المنطقة الشرقية.. حاضرة الدمام وبالأخص مدينة الدمام لها نصيب كبير من الاهتمام من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.