"الصفيان": الدمام العاصمة الإدارية للشرقية.. وتحظى بدعم كل المشاريع

أكد الكاتب محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن مدينة الدمام تحظى بنصيب كبير من الاهتمام من لدن أمير المنطقة الشرقية ونائبه، كبقية محافظات المنطقة، وهي العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية، وحجم المشاريع التي صُرِفت وما زالت تُصْرَف عليها تفوق ميزانيات دول، حتى أصبحت من أهم المدن السياحية، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى دول الخليج.
وفي مقال نشره له في جريدة "اليوم" يقول "الصفيان": جميعنا نرحب بالنقد الهادف البناء، وجميعنا نرحب بالمقترحات والآراء.. جميعنا نشجع ونهتم بالنقد، ولكن لا يجب إهمال أو عدم ذكر الجهود المستمرة الحالية أو المستقبلية، التي تنفذ ويخطط لها للرقي بالخدمات وتحسين المنظر البصري، والتخلص من التشوهات العملية والبصرية في حاضرة الدمام، أو بقية محافظات المنطقة الشرقية.. حاضرة الدمام وبالأخص مدينة الدمام لها نصيب كبير من الاهتمام من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.
وتابع: الدمام هي العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية، وحجم المشاريع التي صُرِفت وما زالت تُصرَف عليها تفوق ميزانيات دول، حتى أصبحت من أهم المدن السياحية، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى دول الخليج، كما أن هذه المدينة معروفة بتاريخها وإرثها العريق ومكوناتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية، وغيرها من المشاريع الخدمية الكبيرة، التي وفرت لها الدولة ميزانيات ضخمة لخدمة المواطن والمقيم.
وأردف: ولا ننسى أن جميع هذه المشاريع تتم متابعتها ومناقشتها من قبل مجلس المنطقة، والذي يحرص كل الحرص على تطوير هذه المدينة وبقية محافظاتها ودعمها بكل المشاريع، برئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعته الشخصية لها وسمو نائبه، هذا بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة، والتي تُعقد في مقر الإمارة مع كل المسؤولين بالمنطقة؛ لمعرفة ومتابعة المشاريع بالمنطقة، ودعمها بكل الإمكانيات؛ وذلك من أجل التطوير الدائم والمستدام.
واختتم: فلا يجب على أي ناقد مهما كان، إهمال الأعمال والخدمات الإيجابية الكثيرة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، مثل الأحياء الجميلة النموذجية، والحدائق وأماكن الاسترخاء والترفيه والسياحة المنتشرة في أرجاء المدينة، والخدمات المساندة لها، وغيرها من مشاريع وخدمات كثيرة.