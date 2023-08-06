"عادل العتيق" رئيسًا تنفيذيًا لعوائد المالية

وأبدى المجلس سعادته بتعيين "العتيق" الذي يعد أحد الكوادر الوطنية المميزة في القطاع المالي، حيث يشغل حاليًا رئاسة مجلس إدارة صندوق الرياض ريت، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة الرياض المالية.