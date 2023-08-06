"عادل العتيق" رئيسًا تنفيذيًا لعوائد المالية

أعلن مجلس إدارة عوائد المالية عن تعيين "عادل إبراهيم العتيق" رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
يأتي هذا التعيين تماشيًا مع رؤية عوائد لتقديم خدمات ومنتجات استثمارية نوعية بعد حصولها "كأول شركة تقنية مالية" على رخصة هيئة السوق المالية لأنشطة التعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة عوائد يتكون من كوكبة من الكفاءات الوطنية في قطاعي المال والتقنية برئاسة فيصل الخميسي وعضوية كل من متعب القني وسلطان غزنوي وعادل العتيق وسامي الحلوه وسلطان العنزي وعبدالله الربدي.
وأبدى المجلس سعادته بتعيين "العتيق" الذي يعد أحد الكوادر الوطنية المميزة في القطاع المالي، حيث يشغل حاليًا رئاسة مجلس إدارة صندوق الرياض ريت، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة الرياض المالية.