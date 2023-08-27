البنك العربي الوطني anb يتصدر قائمة الجهات المشاركة بمبادرة "وعد" لتأهيل الكوادر الوطنية

وكان البنك العربي الوطني anb قد كشف في وقت سابق عن التزامه بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية للقوى العاملة السعودية حتى نهاية عام 2025، وذلك استجابة منه ومشاركة في الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد" باعتباره البنك الحصري المشارك في الحملة الرامية إلى تدريب أكثر من 12% من موظفي القطاع الخاص السعوديين سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص وفق 7 معايير محددة مرتبطة بالتدريب التقني والرقمي، والمهارات البنكية المالية والمهارات الإدارية القيادية، لبناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.