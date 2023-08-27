البنك العربي الوطني anb يتصدر قائمة الجهات المشاركة بمبادرة "وعد" لتأهيل الكوادر الوطنية

أكد رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك العربي الوطني anb بدر العتيبي التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته المصممة لتوفير 50 ألف فرصة تدريبية للقوى العاملة السعودية حتى نهاية 2025، وذلك استجابة منه ومشاركة في الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد".
وأعرب العتيبي عن اعتزازه باستحواذ البنك على المركز الأول من بين الجهات المشاركة في مبادرة "وعد" تحقيقاً للنسب المستهدفة في برامج التدريب بتسجيله نسبة 336% من النسبة المستهدفة للتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس التزام anb وجهوده المستمرة لتوفير البيئة التدريبية التحفيزية لتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وكان البنك العربي الوطني anb قد كشف في وقت سابق عن التزامه بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية للقوى العاملة السعودية حتى نهاية عام 2025، وذلك استجابة منه ومشاركة في الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد" باعتباره البنك الحصري المشارك في الحملة الرامية إلى تدريب أكثر من 12% من موظفي القطاع الخاص السعوديين سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص وفق 7 معايير محددة مرتبطة بالتدريب التقني والرقمي، والمهارات البنكية المالية والمهارات الإدارية القيادية، لبناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.
وشدد العتيبي على أن البنك العربي الوطني وعلى الرغم من تجاوزه للنسبة المستهدفة من مشاركته في مبادرة "وعد" ماضٍ على طريق استقطاب الكوادر الوطنية السعودية لتحفيز مهاراتها وقدراتها الاحترافية، وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية المتقدمة التي يتبناها البنك في هذا الجانب، انطلاقاً من مسؤوليته لتمكين الكفاءات الوطنية على اعتباره أحد المحركات الرئيسة للنهضة الوطنية التي عبّرت عنها مستهدفات رؤية 2030.