"البديوي": مجلس التعاون يدعم الجهود السلمية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية

وأشار البديوي إلى ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.