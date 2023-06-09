"الترميز" في مبادرة "طريق مكة" بماليزيا.. ضمان حفظ الأمتعة ووصولها لمقر السكن

وتبدأ عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار كوالالمبور الدولي، بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.