"الصحة" تجدد تحفيز المواطنين بالمسارعة في تحويل كروت تطعيم أبنائهم الورقية إلى رقمية

جددت الصحة تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية والتي تأتي امتدادًا للخدمة التي اطلقتها أخيرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية, وذلك ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة وتوثيق التطعيمات وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكرت التطعيمات الورقي لتسجيل التطعيمات عندها ستظهر الشهادة في تطبيق صحتي، ليستمر بعدها تسجيل التطعيمات إلكترونيًا.