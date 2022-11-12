قرار من "الأمانة" يُهدِّد بوقف الدعم عن مستفيدي الإسكان بـ"عريض الرياض"

وتفصيلاً، قال متضررون لـ"سبق" إنهم فوجئوا بعد إنهاء إجراءات قروضهم، وبعض الإجراءات البلدية، ونزول الدفعة الأولى للبناء الذاتي، بوقف الأمانة الموافقات على ما يُسمى بخطاب "منسوب الشوارع"، موضحين أن هذا القرار وقف عائقًا أمامهم، خاصة أنه مهمٌّ، وأن عدم الحصول عليه يعني مسؤولية المواطن فيما يقع لاحقًا. لافتين إلى أن البناء يعدُّ مخالفًا في هذه الحالة.