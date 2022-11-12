قرار من "الأمانة" يُهدِّد بوقف الدعم عن مستفيدي الإسكان بـ"عريض الرياض"

ينتظر عددٌ من مستفيدي الإسكان، ممن يملكون أراضي في مخطط "عريض" جنوب العاصمة الرياض، مصيرًا مجهولاً بعد أن أوقفت الأمانة خطاب الموافقة على مستوى "منسوب الشوارع"، موضحين أن قرار المنع، الذي بُدئ العمل به منذ أشهر، يهددهم بوقف الدعم السكني، وتأخُّر حلم منزل العمر، علاوة على إثقال كاهلهم بالإيجارات مع استمرار القسط.
وقالوا إن الأمانة كانت تمنحه حتى وقت قريب، وصدر قرار -بحسب ما ذكر الموظفون لهم- بالإيقاف بحجج كثيرة، منها مشروع تصريف السيول ونزع الملكيات؛ ما أثار مخاوفهم. فيما لم ترد أمانة الرياض على استفسار "سبق" حول الموضوع.
وتفصيلاً، قال متضررون لـ"سبق" إنهم فوجئوا بعد إنهاء إجراءات قروضهم، وبعض الإجراءات البلدية، ونزول الدفعة الأولى للبناء الذاتي، بوقف الأمانة الموافقات على ما يُسمى بخطاب "منسوب الشوارع"، موضحين أن هذا القرار وقف عائقًا أمامهم، خاصة أنه مهمٌّ، وأن عدم الحصول عليه يعني مسؤولية المواطن فيما يقع لاحقًا. لافتين إلى أن البناء يعدُّ مخالفًا في هذه الحالة.
وأوضحوا أن موظفي الأمانة كانت أعذارهم بوقف منح خطاب منسوب الشوارع، الذي يحمي المواطن مستقبلاً من أي ضرر، ويجعل الشارع بعد تنفيذه مساويًا لمستوى المنزل؛ لحمايته من دخول المياه عند هطول الأمطار، وغير ذلك من الأضرار.. بنزع الملكيات، ومرة أخرى بمشروع تصريف السيول؛ وهو ما أدخل المخاوف في نفوسهم.
وقالوا إن الأمانة كانت تمنح هذا الخطاب لمن أراد البناء، مشيرين إلى أن عددًا من المواطنين في الموقع حصلوا عليه، وأجروا تسوية للمنازل حتى تكون على مستوى الشارع. مضيفين بأن الأمر قبل فترة بسيطة تغيَّر، وأصبحت ترفض منحه.
وبيَّن بعضهم أنه متقدِّم منذ أشهر، ومع ذلك لم يحصل على الموافقة حتى الآن؛ ما جعلهم في حيرة من أمرهم، وأمام مأزق كبير؛ إذ إنهم مرتبطون بإيجار منازل لهم بجانب توقُّف بناء منزل الأحلام، واستقطاع البنك القسط. لافتين إلى أنه في حال استمر الرفض فسيتسبب ذلك في توقُّف الدعم السكني الذي يمنح المستفيد ثلاثة أعوام كفرصة لاستمراره وإنهاء البناء واستخراج شهادة إتمام البناء.
وقالوا: "أملنا في الله، ثم في وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ومسؤولي أمانة الرياض، بالنظر في وضعنا، وذلك بإصدار قرار عاجل بإعادة منح خطاب منسوب الشوارع للذين يرغبون في البناء الذاتي، خاصة مستفيدي الإسكان بمخطط عريض؛ حتى لا تُعطَّل أمورهم".
"سبق" بدورها بعثت باستفسار إلى أمانة منطقة الرياض عبر متحدثها الرسمي الثلاثاء الماضي، وانتظرت خمسة أيام، غير أنها لم تتلقَّ أي رد أو إيضاح حتى ساعة إعداد هذا التقرير.