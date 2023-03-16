"هندي": غُرة رمضان يوم الخميس القادم في أغلب الدول الإسلامية

وبيّن أن رمضان سيبدأ هذا العام مع بداية فصل الربيع لذلك سيكون طول النهار تقريبًا مساويًا لليل ومتوسط حرارة في الثلاثينيات المئوية وتكون عدته 29 يومًا.

وختم الباحث الفلكي بقوله: سيتوحد المسلمون تقريبًا ببداية رمضان، فالدول التي تأخرت بدخول شعبان سيكون الترائي عندهم يوم الأربعاء وفيه الرؤية ممكنة على أغلب الدول الإسلامية وأوروبا والأمريكتين، وقد تتأخر بعض الدول إلى الجمعة مثل دول شرق آسيا مثل باكستان وأفغانستان.