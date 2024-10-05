"د. بدوي" لـ"سبق": بعض الآباء أصبح لا يمانع في أن يورث ابنه مهنته اليدوية

وأضاف الدكتور بدوي في حديثه لـ"سبق": كان معظم من يمارس تلك المهن يمارسها كهواية، بالإضافة إلى عمله الرسمي الأساسي؛ لكن هذه الثقافة بدأت تتلاشى في ظل تغيرات اجتماعية وحراك اجتماعي رافق تلك المهن، وجعل بعض الآباء لا يمانع في أن يورث ابنه مهنته اليدوية وغيّر نظرة المجتمع إلى نظرة تقدير لتلك المهن وممارسيها، خصوصًا بعضُ المهن مثل (الطهي)، بعد أن تحولت إلى رافد اقتصادي لبعض الأشخاص وذات دخل عالٍ يفوق دخل الوظيفة، ولم يعد العمل في تلك المهن نتيجة الفشل الدراسي وعدم وجود وظيفة؛ بل بسبب ارتفاع الدخل وتلاشي المعوقات الاجتماعية؛ بل تحولت إلى (برستيج) يفاخر به الكثير من الأشخاص ويرون أنه علامة فارقة بالنسبة لهم.