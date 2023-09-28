"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية والشمالية وتبوك وحائل والباحة وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على تيماء حتى الساعة الـ 21,00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والعلا وخيبر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على الطائف واضم وميسان وبني يزيد ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.