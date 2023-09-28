"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على تيماء حتى الساعة الـ 21,00 من مساء الجمعة.