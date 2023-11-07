أمير جازان يتسلم أصناف البن السعودي المسجلة لدى "الملكية الفكرية"

تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أصناف البن السعودي المسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إنجاز هو الأول من نوعه بتاريخ المملكة.
واستقبل أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الأمير محمد بن ناصر، في مكتبه اليوم، بالإمارة، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وعددًا من منسوبي الهيئة.
واستمع أمير جازان لشرح عن دور الهيئة في دراسة أصناف البن المحلي، ونجاحها في اكتشاف سلالات واعدة متفردة في خصائصها المظهرية والكيميائية، وتسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة.
وأكد أمير جازان أهمية التعاون والجهود التي يبذلها الجميع لتعزيز الرصيد الوطني من الملكية الفكرية المحمية؛ بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تُعد أحد ممكنات تحقيق رؤية السعودية 2030 في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة.