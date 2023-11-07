أمير جازان يتسلم أصناف البن السعودي المسجلة لدى "الملكية الفكرية"

واستقبل أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الأمير محمد بن ناصر، في مكتبه اليوم، بالإمارة، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وعددًا من منسوبي الهيئة.