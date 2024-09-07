تعرَّف على ضوابط مشروع "الاعتراف بالمقررات الإلكترونية"

وأن تراعي المنصة المُقدّمة للمقرر الإلكتروني توافر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل: توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات/التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم (متزامن/غير متزامن)، الموضوعات الرئيسة للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر.