تعرَّف على ضوابط مشروع "الاعتراف بالمقررات الإلكترونية"

طرحت منصة "استطلاع" مشروع ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية المقدَّمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ومعادلتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ضمان جودة المقررات الإلكترونية، وتقديم تعليم إلكتروني تكيفي، ومرن، وموثوق، ومعترف به مرتبط باحتياجات التعلُّم الفردية.. وينتهي الاستطلاع 19 سبتمبر الجاري.
وتُطبق هذه الضوابط على المقررات الإلكترونية المُقدّمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ولا يتم احتساب/معادلة المقررات الإلكترونية الأخرى التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
كما يجب أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني توصيفاً للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم (متزامن/غير متزامن أو كلاهما)، والنقاط الرئيسة للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.
وأن تراعي المنصة المُقدّمة للمقرر الإلكتروني توافر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل: توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات/التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم (متزامن/غير متزامن)، الموضوعات الرئيسة للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر.