"المُسند": غرة رمضان يوم الخميس 23 مارس المقبل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.
وأوضح "المسند" أن شهر شعبان سيكمل 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الثلاثاء، الموافق 29 شعبان "21 مارس"، بنحو تسع دقائق وفق أفق مكة المكرمة، مضيفًا أنه لم يحدث الاقتران، ولم يُولد الهلال بعدُ، وعليه لا يوجد هلال في السماء لترائيه.
وأشار إلى أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون مساء الثلاثاء 29 شعبان "21 مارس" عند الساعة 08:23م، وعليه تكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، بإذن الله تعالى، الخميس الموافق 23 مارس.
وواصل نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: سيمكث الهلال في الأفق الغربي لمكة المكرمة مساء يوم الأربعاء 30 شعبان 50 دقيقة، وهو على هيئة حرف نون "مستوٍ" تقريبًا، ويقع بين كوكبي المشتري فوقه، وعطارد تحته، ونسبة الإضاءة على جِرمه 1%، وعمره يوم واحد، وارتفاعه عن الأفق وقت غروب الشمس 11 درجة، ودرجة سمته 269 درجة.
وقال: إن بُعده عن الأرض 368 ألف كم، وبُعده عن الشمس 148 مليون كم، لافتًا إلى أن موعد اكتمال القمر بدرًا صباح يوم الخميس 15 رمضان عند الساعة 07:37 ص.