"المُسند": غرة رمضان يوم الخميس 23 مارس المقبل

وأوضح "المسند" أن شهر شعبان سيكمل 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الثلاثاء، الموافق 29 شعبان "21 مارس"، بنحو تسع دقائق وفق أفق مكة المكرمة، مضيفًا أنه لم يحدث الاقتران، ولم يُولد الهلال بعدُ، وعليه لا يوجد هلال في السماء لترائيه.