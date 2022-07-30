شاهد.. احتجاز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام.. وشبهة الاتجار تلاحق "مكتب خدمات"

وبحسب تقرير مراسل قناة "‫الإخبارية" عاصم الرشودي، فقد كشفت جولة فِرق وزارة الموارد البشرية عن أن بعض العاملات محتجزات منذ أربعة أشهر خلف أبواب حديدية، وجميعهم يشتكين من عدم تسلُّم رواتب 3 أشهر، ولا يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن احتُجزت جوازات سفرهن، وصودرت هواتفهن المحمولة حتى لا يتمكنَّ من الاتصال بأسرهن وسط مخاوفهن من كشف أمرهن المخالف لنظام الإقامة والعمل.