"رئاسة الشؤون الدينية للحرمين" تسخر جهودها للزائرين في يوم الجمعة

سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة في إطار خطتها لتهيئة أجواء التهيئة التعبدية للقاصدين والزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك والذي يصادف الجمعة ثالث أيامه المباركة.
ووجّه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس القيادات الدينية ؛ بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين في يوم الجمعة؛ حاثًا القاصدين والزائرين على تعظيم الزمان والمكان الفاضل؛ الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله ﷺ؛ أمر مشروع رعايته وتعظيمه؛ وفق سنن النبي ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.
وشدد على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنَّب ما ينقص أجر جمعتك؛ من الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك.
وأكد "السديس" أن الرئاسة حرصت على تعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة لشهر رمضان المبارك، للجمعة الثانية وسط توقعات بمضاعفة وتزايد أعداد القاصدين والمعتمرين في الحرمين؛ مؤكدًا جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين؛ لاستقبال القاصدين والزائرين، وخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني.