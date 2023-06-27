شاهد: كيف بدت المشاعر المقدسة من الفضاء.. "النيادي" يوثقها

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا اليوم على صعيد عرفات، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، واستمعوا إلى خطبة عرفة، قبل أن يغادروا مع غروب الشمس إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، وسط خدمات متكاملة.