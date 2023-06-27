شاهد: كيف بدت المشاعر المقدسة من الفضاء.. "النيادي" يوثقها

وثق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مشهدًا بديعًا من الفضاء للمشاعر المقدسة، ولمشعر منى وخيامه البيضاء في يوم التروية، وذلك أثناء مروره فوقها خلال مهمته الفضائية في محطة الفضاء الدولية.
وظهرت المشاعر المقدسة مصبوغة باللون الأبيض المميز للباس الإحرام، ومكتظة بضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل صوب وحدب؛ لنيل عفو ربهم وغفرانه، وتأدية فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام.
وكتب "النيادي" معلقًا عبر حسابه في "تويتر": "حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر.
منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في (يوم التروية) ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى".
وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا اليوم على صعيد عرفات، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، واستمعوا إلى خطبة عرفة، قبل أن يغادروا مع غروب الشمس إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، وسط خدمات متكاملة.