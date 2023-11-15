بمشاركة أكثر من 50 جهة ومنظمة عالمية.. انطلاق "منتدى مسك العالمي" حضوريًّا وافتراضيًّا اليوم

ويشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديون ورؤساء تنفيذيون ومؤثرون محليون وعالميون، من بينهم: الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان، والكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، والفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي، ونجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم.