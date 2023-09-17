احتمالية تشكّل نظام مداري في بحر العرب مع نهاية الأسبوع الحالي

وتشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تواجد منخفض المونسون فوق اليابسة الهندية، ويترافق بكميات كبيرة من الأمطار على مناطق شمال غرب الهند، قد تُسَبب حدوث الفيضانات في تلك المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية السرعة، ولا يصنف هذا المنخفض (حتى الآن) كنظام مداري؛ نظرًا لتشكله فوق اليابسة واستمرار مكوثه فوق الأراضي الهندية.