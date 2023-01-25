"عليّ بالطلاق".. "هياطٌ فارغ" و"سفه" تصدّر المجالس والتصق بالكرم.. والضحية زوجة وأبناء!

وأوضح الدكتور "القحطاني"، أن استخدام هذه الكلمة بكثرة وبهذه الطريقة تكون لها -ومع الأسف- آثار سلبية من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، مشيراً إلى أن العلاقة الزوجية هي علاقة وثيقة جداً وهي من أقوى أنواع العلاقات، فالتعريض بالعلاقة مع الزوجة بهذا الشكل غير مناسب ولا يظهر فيه أي احترام لها، وتعويد اللسان على هذا اللفظ قد يؤثر في المستوى النفسي لدى الزوجة ويؤدي إلى عديدٍ من الآثار النفسية، حيث يوصل هذا اللفظ رسالة سلبية إلى الزوجة بأنها رخيصة لديه، وهذا أمرٌ خطير جداً، إضافة إلى خطورتها في حال وقوع الطلاق بسبب هذا اللفظ وتأثير ذلك على الأسرة وتشتتها.