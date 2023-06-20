"المواصفات" تدعو المستهلكين للتحقق من الملصق الأخضر على الموازين

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى أهمية التأكد من وجود ملصق تقييس الأخضر على أدوات وأجهزة القياس في كافة القطاعات التجارية، والتحقق من بيانات الملصق من خلال استخدام تطبيق "تأكد" المتوافر على جميع الأجهزة الذكية.
وأشارت إلى أن ملصق تقييس إلزامي على جميع الأنشطة التجارية التي تتطلب تعاملاتها من بيع وشراء إلى عملية قياس لتحديد قيمتها، كمحلات العود والذهب ومتاجر الأغذية وغيرها، بهدف إيجاد بيئة تجارية عادلة، تحفظ حقوق المستهلك والتاجر.
وأوضحت الهيئة أنّ التأكد من دقة القياس يتم من خلال وجود ملصق تقييس على أجهزة الوزن ويحمل اللون الأخضر، من خلال مسح "الباركود" باستخدام تطبيق "تأكد"، والذي يتيح للمستفيد التحقق من صحة الملصق.
ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود الملصق على أجهزة الوزن أو كان الملصق باللون الأحمر فإنه يعد مخالفًا وغير مطابق للمواصفات، وقراءته غير دقيقة.
وشدّدت الهيئة على أهمية التزام أصحاب المنشآت باشتراطات برنامج المعايرة القانونية، داعيةً مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa .