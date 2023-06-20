محليات
"بر الوديعة" توزع الوجبات الغذائية والمشروبات على ضيوف الرحمن باستراحة الحجاج
عبر الفرق التطوعية على مدار ٢٤ ساعة بمساندة كافة الجهات الحكومية
قامت جمعية البر الخيرية بالوديعة بتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة اليمن الشقيقة باستراحة الحجاج الوديعة.
وقال مدير جمعية البر بالوديعة عبدالرحمن البريكي: إن الجمعية تقدم خدماتها للحجيج؛ حيث توزع الوجبات الغذائية والمشروبات البادرة والساخنة وسقيا الماء على مدار ٢٤ ساعة عبر الفرق التطوعية بمساندة كافة الجهات الحكومية.
ورفع "البريكي" الشكر لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة وإشراف محافظ شرورة موفق العنزي؛ على ما يولونه من اهتمام بالغ ومساهمتهم في تذليل العقبات.
يشار إلى أن جمعية البر الخيرية بالوديعة تستقبل الحجيج منذ تأسيسها قبل قرابة 9 سنوات، وتقدم خدماتها لسكان الوديعة والحجاج والمعتمرين.