"بر الوديعة" توزع الوجبات الغذائية والمشروبات على ضيوف الرحمن باستراحة الحجاج

ورفع "البريكي" الشكر لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة وإشراف محافظ شرورة موفق العنزي؛ على ما يولونه من اهتمام بالغ ومساهمتهم في تذليل العقبات.