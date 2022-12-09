إذاعة وذكاء اصطناعي وترجمة.. "رسالة الحرمين" تُحلق عاليًا باللغة الصينية

وأطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أول روبوتات التوجيه والذي دشنه الأمير خالد الفيصل، والذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام بإشراف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد، ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، من ضمنها اللغة الصينية كما يحتوي على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.