إذاعة وذكاء اصطناعي وترجمة.. "رسالة الحرمين" تُحلق عاليًا باللغة الصينية

استثمرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مجال ترجمة المسائل الشرعية والخطب وتفعيل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي أتاح للروبوتات تقديم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدد من اللغات العالمية، حيث انعكس ذلك الاستثمار الذي أطلقه وأشرف عليه الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لاستدامة النتائج المرجوة في نشر رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين، من خلال الاستثمار المبني على تفعيل هذه الاتجاهات المتطورة في خدمة ضيوف الرحمن بلغاتهم.
وقد بدأت الرئاسة في تفعيل جوانب الترجمة بالتعاون مع عدة جهات معنية؛ وذلك لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين، وسعت لزيادة عدد اللغات حتى وصلت هذا العام إلى 14 لغة عالمية وهي: "الإنجليزية - الفرنسية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الروسية - الصينية - البنغالية - التركية - الهوسا - الإسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية".
وقد لاقت جوانب الترجمة نجاح منقطع النظير عبر مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة للعام الماضي بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع بعد إدراج اللغة الصينية.
ووجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، منذ أن أمر سمو ولي العهد الامين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوطيد العلاقات التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية عام 2019 في إدراج اللغة الصينية ودراستها في المقررات التعليمية، بدراسة وتفعيل مقترح إدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تُترجم إليها رسالة الحرمَيْن الشريفَيْن، والاستفادة من التقنية الحديثة والكفاءات المتميزة في ترجمة الخطب والدروس في الحرمين الشريفين باللغة الصينية وكذلك في مختلف الخدمات التي تقدمها الرئاسة سواءً في التوجيه والإرشاد أو الإرشاد المكاني وترجمة الكتب والإصدارات القيمة واستخدامها في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالإضافة إلى استخدامها في مجال الروبوتات.
وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف لتطوير المنظومة التعليمية وربط ثقافات وأواصر التواصل، بادرت الرئاسة بعدد من الخطوات منها مبادرة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف بإقامة لقاء ثقافي تعليمي بعنوان "مفاتيح تسهيل تعلم اللغة الصينية".
وأطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أول روبوتات التوجيه والذي دشنه الأمير خالد الفيصل، والذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام بإشراف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد، ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، من ضمنها اللغة الصينية كما يحتوي على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.
وتقوم الرئاسة عبر إدارة اللغات والترجمة، بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام لغير الناطقين باللغة العربية سواءً داخل الحرم أو في جميع أنحاء العالم بعدة لغات عبر عدة موجات إذاعية؛ للتيسير على قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من الاستفادة وسماعها بلغتهم، حيث يمكن الاستفادة من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر، وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر عبر تطبيق الحرمين، والذي يحقق استراتيجية الرئاسة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والعمار.
وقد تمت ترجمة اللغة الصينية ضمن اللغات التي تُترجم إليها رسالة الحرمَيْن في إثراء الزوار من الناطقين بغير اللغة العربية بلغاتهم الأم أثناء إلقاء الدروس، وتسخير الوسائل التقنية الحديثة لبثه عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعات FM لضمان وصول المادة العلمية لجميع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم.
بالإضافة إلى نقلها للشاشات التفاعلية الموزعة في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك عبر الباركود والمنشورات الورقية والرقمية التي تساهم في إيصال الصورة الحضارية والمشرقة ورسالة الحرمين الشريفين، بشرح مفصل للإسهام في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تسعى لتوفير أرقى وأجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والتي هي من ضمن أهم أولويات القيادة الرشيدة حفظها الله.