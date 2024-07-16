تفاعلاً مع "سبق".. "السعودية للكهرباء" عن أسباب انقطاع التيار عن فيفاء: عاصفة رعديّة أخرجت مغذياً من الخدمة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن محافظة فيفاء تعرَّضت لعاصفة رعديّة مُمطرة أدّت إلى خروج مغذٍ كهربائي يخدم أجزاءً من المحافظة، مساء أمس؛ ما أدّى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ محدودٍ من المشتركين؛ موضحة أن الفرق الفنية الميدانية تمكنت من التعامل مع هذا الانقطاع المحدود، وتمّت إعادة الخدمة لجميع المشتركين على مرحلتَيْن خلال وقتٍ قصيرٍ جداً.