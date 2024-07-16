تفاعلاً مع "سبق".. "السعودية للكهرباء" عن أسباب انقطاع التيار عن فيفاء: عاصفة رعديّة أخرجت مغذياً من الخدمة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن محافظة فيفاء تعرَّضت لعاصفة رعديّة مُمطرة أدّت إلى خروج مغذٍ كهربائي يخدم أجزاءً من المحافظة، مساء أمس؛ ما أدّى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ محدودٍ من المشتركين؛ موضحة أن الفرق الفنية الميدانية تمكنت من التعامل مع هذا الانقطاع المحدود، وتمّت إعادة الخدمة لجميع المشتركين على مرحلتَيْن خلال وقتٍ قصيرٍ جداً.
في التفاصيل، جاء ذلك تجاوباً مع الخبر المنشور في صحيفة "سبق"، بتاريخ 15 يوليو 2024، بعنوان (وسط مناشدات بالحلول.. ظلام دامس في "جبال فيفاء" بعد انقطاع الكهرباء).
وقالت الشركة إنها مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أي ملاحظاتٍ بشكلٍ مباشر، كما أن الشركة مستمرة في الاستثمار في بناء الشبكات الذكية بتركيب معدات ذكية لرفع موثوقية الخدمة بالموقع المذكور ومواقع أخرى في المنطقة، كما تستثمر الشركة في بناء المنظومة الكهربائية وتحديثها بشكلٍ مستمرٍ لدعم الشبكة الكهربائية لمحافظة فيفاء وجميع محافظات المملكة لمقابلة نمو الأحمال المصاحب للتطوّر الكبير الذي تشهده المملكة.
وأكّدت الشركة التزامها التام بتحسين خدماتها والتواصل المستمر مع المشتركين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، وعبّرت الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتدعو مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.