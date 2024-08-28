علماء الأرصاد وحركة الشمس وحساب الأنواء.. "المسند": الفصول الأربعة لها 3 مواقيت

وأضاف "المسند"؛ أن التوقيت الأول وفقاً لتقسيم علماء الأرصاد في العالم هو "الخريف" في سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، و"الشتاء" في ديسمبر، يناير، فبراير، و"الربيع" في مارس، أبريل، مايو، و"الصيف" في يونيو، يوليو، أغسطس.