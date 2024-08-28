علماء الأرصاد وحركة الشمس وحساب الأنواء.. "المسند": الفصول الأربعة لها 3 مواقيت

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أن دخول الفصول الأربعة لها 3 مواقيت.
وأضاف "المسند"؛ أن التوقيت الأول وفقاً لتقسيم علماء الأرصاد في العالم هو "الخريف" في سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، و"الشتاء" في ديسمبر، يناير، فبراير، و"الربيع" في مارس، أبريل، مايو، و"الصيف" في يونيو، يوليو، أغسطس.
وتابع، التوقيت الثاني وفقاً لحركة الشمس الظاهرية بين مدارَي السرطان والجدي، فالخريف يبدأ في 23 سبتمبر عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء (الاعتدال الخريفي)، والشتاء يبدأ في 21 ديسمبر عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي (الانقلاب الشتوي)، فيما يبدأ الربيع في 21 مارس عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء (الاعتدال الربيعي)، والصيف في 21 يونيو عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان (الانقلاب الصيفي).
وتابع، ثالث المواقيت يكون وفقاً لحساب الأنواء والطوالع المحلية.