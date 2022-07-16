السعودية والولايات المتحدة.. مرحلة جديدة من التعاون في المجال الصحي

وفي عام 2017م تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في استقبال المبتعثين السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بنسبة 30%، تلتها بريطانيا بنسبة 15%، ثم كندا بنسبة 11%، فأستراليا بنسبة 8%، مسجلة أكثر من (84) ألف مبتعث ومبتعثة، في حين بلغ عدد أول بعثة طلابية سعودية إلى أمريكا عام 1947م (30) طالبًا التحقوا بالدراسة في جامعة تكساس الأمريكية الحكوميّة.