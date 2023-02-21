تجربة من هونج كونج.. "البيانات تقود رحلة المستخدم" في ثاني أيام "السعودي للإعلام"

من جانبه، بيّن مدير الجلسة مستشار الإعلام الرقمي بالدنمارك ستيفان دامبورق، أن البيانات مهمة جداً لكل جهات الإعلام والإعلان في العالم، مبيناً أن البنى التحتية للبيانات تسهم في تعزيز العلاقة مع العميل، من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتوافق المحتوى الذي يصنعه الإعلامي مع هذه البيانات وتوجهات وتفضيلات الجمهور أو القراء.