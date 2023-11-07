إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية بمكة المكرمة

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في مكة المكرمة مع الثانية ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساء، ويشمل: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، والشعيبة، والكامل، وأضم، وميسان، والطائف، والعرضيات).