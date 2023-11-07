إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية بمكة المكرمة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في مكة المكرمة مع الثانية ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساء، ويشمل: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، والشعيبة، والكامل، وأضم، وميسان، والطائف، والعرضيات).
وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.