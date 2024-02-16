"الأرصاد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٌ مثيرة للأتربة والغبار على الباحة ومكة والقصيم والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق: جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، في حين يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة يُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، كما يُتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان).