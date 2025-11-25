تجمع القصيم الصحي: خطوات يومية بسيطة تصنع صحة أفضل وجودة حياة أعلى

وأشار إلى أهمية مشاركة العادات الصحية مع أفراد الأسرة والأصدقاء، لما لذلك من دور في تعزيز الالتزام وبناء مجتمع أكثر وعيًا، مبينًا أن تغيير السلوكيات الصحية يبدأ بخطوة واحدة يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت.