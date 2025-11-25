تجمع القصيم الصحي: خطوات يومية بسيطة تصنع صحة أفضل وجودة حياة أعلى

شدّد تجمع القصيم الصحي على أن الصحة قرار يومي يبدأ بخطوات بسيطة يمكن للجميع إدراجها ضمن روتينهم، مؤكداً أن تبنّي عادات صغيرة ومتكررة يصنع أثراً كبيراً على المدى الطويل.
وأوضح التجمع أن الحرص على المشي اليومي، وشرب كمية كافية من الماء، والنوم الجيد، والتقليل من التوتر تمثل ركائز أساسية للحفاظ على صحة أفضل وتحسين جودة الحياة، داعياً إلى اعتبار نمط الحياة استثمارًا شخصيًا يعود بنفع مستمر.
وأشار إلى أهمية مشاركة العادات الصحية مع أفراد الأسرة والأصدقاء، لما لذلك من دور في تعزيز الالتزام وبناء مجتمع أكثر وعيًا، مبينًا أن تغيير السلوكيات الصحية يبدأ بخطوة واحدة يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت.
وأكد التجمع أن المبادرات التوعوية، ومنها الرسالة المصاحبة للإنفوجرافيك، تهدف إلى تحفيز المجتمع على تبنّي سلوكيات بسيطة لكنها فعّالة، تُسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة لدى كل الفئات.